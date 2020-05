Samsung Galaxy S20-serie krijgt camera-update met nieuwe Close-up Zoom

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold naar de Samsung Galaxy S20-serie. De drie verschillende smartphones worden allemaal bijgewerkt met een camera-update. Deze brengt onder andere een nieuwe functie naar de geavanceerde camera van de S20-toestellen.

Galaxy S20-serie krijgt camera-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra. De drie high-end devices van de fabrikant krijgen tussentijds een nieuwe update, die losstaat van de beveiligingsupdate. Hoewel de changelog meldt dat er verbeteringen in e beveiliging zijn doorgevoerd, blijft het patch-level op mei 2020 staan. Dit is tevens de meest recente security-patch die door Google vrijgegeven is.

In de changelog zien we ook staan dat verbeterde prestaties zijn voor de camera. Alle drie de modellen krijgen de Close-up Zoom-functie aangeboden in de camera. Het gaat om een kleine feature die is toegevoegd door de fabrikant. Wanneer je een klein object probeert te fotograferen, zal de Galaxy S20 je aanbieden de Close-up zoom te gebruiken. Vervolgens wordt er softwarematig nog extra ingezoomd als je op deze optie tikt. Het is een gevoelige functie, want vaak krijg je ook de melding weer om wat meer afstand te nemen van het object.

Nieuw is ook dat je de animatie van de vingerafdrukscanner uit kunt schakelen. Deze vind je bij de instellingen van de scanner. De update wordt vanaf nu uitgerold naar de Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ en de Galaxy S20 Ultra. Als de update beschikbaar is, kun je deze direct binnenhalen.

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 749,00 euro

Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 979,00 euro