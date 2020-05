Samsung brengt Galaxy S20+ uit in (veel te dure) kleur ‘Aura Blue’

Samsung heeft de Galaxy S20+ in een nieuwe blik verf gedoopt. Vanaf vandaag kan de smartphone gekocht worden in een nieuwe kleur. Het gaat om de kleur Aura Blue, met een veel te hoge prijs.

Galaxy S20+ in Aura Blue

Om toestellen weer wat populairder te maken brengen fabrikanten met regelmaat bestaande toestellen uit in een nieuwe kleur. Daarvoor heeft nu ook het Koreaanse Samsung gekozen. De fabrikant brengt de nieuwe Galaxy S20+ uit in de kleur Aura Blue. Samsung geeft de volgende reactie op de nieuwe kleur;

“Met de schitterende en gloednieuwe kleur Aura Blue spelen we in op het feit dat gebruikers hun smartphone kiezen op basis van functionaliteiten én design.”

De specificaties zijn verder gelijk aan de drie kleuren waar je nu al uit kunt kiezen; Cosmic Grey, Cloud Blue en Cosmic Black. Dit betekent dat je een smartphone hebt met een 6,7 inch QHD+ beeldscherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Daarbij heeft de smartphone 12GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Foto’s maken kan met de quad-camera met 64MP hoofdlens, of met de 10MP front-camera. Daarbij heeft het toestel een 4500 mAh accu en ondersteuning voor 5G.

Zeer merkwaardig is de enorme meerprijs die je neer moet tellen voor deze kleur. De Samsung Galaxy S20+ Aura Blue kost je namelijk 1349,00 euro. Dat is een meerprijs van maar liefst 350 euro, ten opzichte van de andere kleuren, en zo bijzonder is de Aura Blue kleur ook weer niet. Deze kleur komt exclusief beschikbaar bij Tele2 en T-Mobile. We verwachten dat hij in deze variant ook in andere kleuren beschikbaar zal komen.

Benieuwd naar de actuele prijzen en specs van de S20-serie? Bezoek dan de toestelpagina’s via onderstaande buttons.

Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 998,00 euro

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 749,00 euro