Samsung presenteert rode Galaxy S20+ in ‘Aura Red’ voor Europa

Fabrikanten brengen met regelmaat nieuwe kleuren uit van toestellen om zo verder de verkopen op te krikken. Samsung bracht eerder al een nieuwe blauwe kleur uit van de Galaxy S20+ en nu is het tijd voor de Galaxy S20+ in Aura Red.

Aura Red voor Galaxy S20+

Samsung heeft een nieuwe kleur gepresenteerd van het meest recente high-end toestel; de Galaxy S20. De Samsung Galaxy S20+ zal verschijnen in de kleur Aura Red. De kleur komt als eerste beschikbaar in Duitsland. In mei van dit jaar kwam Samsung al met de Aura Blue-kleur van de S20+. Deze is inmiddels ook in ons land verkrijgbaar.

Qua specificaties is de rode Galaxy S20+ gelijk aan de ‘normale’ Galaxy S20+. Nieuwe kleuren voor bestaande toestellen moeten de verkopen verder stimuleren en deze rode Galaxy S20+ moet daar aan bijdragen. Op dit moment is niet bekend of de rode Galaxy S20+ ook naar Nederland komt, al schatten we die kans zeker aanwezig. Zodra we hierover meer informatie hebben, houden we je natuurlijk op de hoogte. Overigens is de Aura Red-kleur alleen voor de Plus-versie, niet voor de normale of de Ultra.

Ben je benieuwd wat wij van de Galaxy S20-serie vinden? Lees dan onze uitgebreide Galaxy S20 review.

