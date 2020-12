Duidelijkere blik op de Samsung Galaxy S21+: nieuwe renders

We hebben al aardig wat gehoord over de nieuwe Samsung Galaxy S21-serie. Nu is er nieuws over de Samsung Galaxy S21+, waarbij we het toestel beter kunnen bekijken.

Beter beeld van Galaxy S21+

De Samsung Galaxy S21+ zal samen met de S21 en S21 Ultra aangekondigd worden in het nieuwe jaar. Voor het zover is moeten we het doen met de beelden die binnenkomen van de nieuwe smartphones. En dat gaat best aardig, want we hebben inmiddels een prima beeld van de nieuwe toestellen.

Dit keer krijgen we een beter beeld van de Samsung Galaxy S21+. De 3D-renders geven een completer beeld van wat we van deze smartphone kunnen verwachten. Het lijkt hierbij te gaan om een plat scherm, waarbij de fabrikant dus (in ieder geval bij dit model) afstapt van de gebogen schermranden. Bovenin zit in het midden van het scherm de front-camera.

Volgens de bron krijgt het toestel de afmetingen 161,55 x 75,6 x 7,86 millimeter. Deze zijn dan bijna gelijk aan die van de Galaxy S20+. Hiermee wordt de suggestie gewekt dat dit toestel een 6,7 inch scherm meekrijgt. We zien ook het designelement van de telefoon; de cameramodule, waarin drie lenzen zijn te vinden.

Leaker Ice Universe laat weten dat de beelden goed overeenkomen met de werkelijkheid. Wel wijkt de voorkant van het toestel nog wat af, zo meldt de leaker. Ice Universe is een bron die vaker vroegtijdig juiste informatie deelt uit het Samsung-circuit. Het verschil met de render is de iets dikkere kin aan de onderzijde van de smartphone. Zijn render vind je hieronder.

Zodra we meer informatie hebben over het toestel, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.

