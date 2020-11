Nieuwe afbeeldingen verschenen van Galaxy S21

Terwijl we steeds weer verrast worden met nieuwe berichten over de Samsung Galaxy S21. Dat is nu ook niet anders. De smartphoneserie duikt opnieuw op in afbeeldingen. Ondanks dat ze gehuld zijn in cases, krijgen we een goed beeld van de toestellen.

Case renders van Galaxy S21

Of we hier te maken hebben met de Galaxy S21 of de S21+ is even gissen, maar het feit is dat er nieuws is over de nieuwe Galaxy S21-serie van Samsung. Er zijn case renders opgedoken die weer een fris beeld geven op de nieuwe smartphonereeks van Samsung. Zoals gezegd kan het hier gaan om de Galaxy S21 of de Galaxy S21+. Van de S21 Ultra weten we dat het ontwerp hier net weer wat van afwijkt.

In tegenstelling tot de Galaxy S21 Ultra zouden de S21 en S21+ een plat scherm krijgen. Dit wordt naar verluid een Full-HD+ AMOLED-scherm met 120Hz verversingssnelheid. Bij de S21 komt dit uit op een schermgrootte van 6,2 inch; bij de Plus is dit 6,7 inch. Eerder leek het er al op dat Samsung de prijs van de nieuwe S-serie wil verlagen, zo melden geruchten. Dit kan zomaar de reden zijn dat Samsung niet kiest voor een QHD+ resolutie bij de toestellen.

In de case renders is de smartphone te zien met de bekende camera-module. Eerder zagen we ook al een officiële case-foto van Samsung zelf. Verder zien we op de plaatjes aan de rechterkant de volumetoets en de power-button. Het is nog een beetje onduidelijk wanneer Samsung de smartphones aan wil kondigen. Er gaan berichten rond over 14 januari; andere berichten spreken weer over februari. Zodra er meer bekend is, zullen we je natuurlijk hiervan op de hoogte houden.

