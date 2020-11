Nieuwe berichten: ‘Samsung Galaxy S21-serie komt toch pas in februari’

Opnieuw is er nieuws te melden over de nieuwe Galaxy S-lijn van Samsung. De fabrikant zou in januari haar nieuwe Galaxy S21/S30-serie aan willen kondigen, zo werd eerder gemeld, maar dit is mogelijk toch niet het geval.

Galaxy S21 toch pas in februari?

In de afgelopen tijd hebben we al op verschillende manieren kennis kunnen maken met de Galaxy S21/S30-serie. De naam is nog steeds niet bekend, maar het design wel. We hebben de toestellen immers al van verschillende kanten kunnen bekijken. Eerdere geruchten spraken over de maand januari, waarin de nieuwe reeks aangekondigd zou worden.

Volgens nieuwe informatie is dit toch niet het geval. Samsung zou volgens de nieuwe berichten toch vasthouden aan de traditie om in februari haar Galaxy S21/S30-reeks te presenteren. Ondanks dat er genoeg redenen zijn te bedenken om de aankondiging naar voren te halen, lijkt de fabrikant toch dus voor februari te gaan.

Op zich is het niet heel gek dat Samsung deze gewoon in februari houdt. Januari staat met de CES in Las Vegas doorgaans al bol van de aankondigingen. Dit jaar zal die beurs overigens volledig digitaal gehouden worden. In de Europese versie zullen we weliswaar weer een Exynos processor tegenkomen; de Amerikaanse versie krijgt naar verluidt de Snapdragon 875 chipset. Deze is door Qualcomm nog niet aangekondigd. Deze zou door de chipfabrikant dan ook eerder nog aangekondigd moeten worden. Laten we het voor nu houden op februari, kan het alleen maar meevallen ;-).

