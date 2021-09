‘Samsung Galaxy A73 wordt voorzien van 108 megapixel camera met OIS’

Samsung zal volgend jaar met de nieuwe Galaxy A-serie komen. Eén van de toestellen we kunnen verwachten is de Galaxy A73. Er is nu de eerste informatie te melden over de smartphone, waarbij het zich meer moet kunnen onderscheiden van andere Samsung-modellen.

Galaxy A73 met 108MP camera

Het jaar is nog niet voorbij, maar toch krijgen we alvast een voorproefje van wat we volgend jaar kunnen verwachten. In ieder geval vanuit Samsung. De fabrikant zal in 2022 met de nieuwe Galaxy A-serie komen. Niet geheel verrassend, maar toch is het goed te zien wat er precies in de pijplijn zit. De informatie die nu binnenkomt gaat over de Samsung Galaxy A73.

De informatie over het toestel gaat over de camera. Volgens Koreaanse bronnen zal de Samsung Galaxy A73 voorzien worden van een 108 megapixel camera. Eerder wisten we al te melden dat verschillende features uit de high-end toestellen naar de Galaxy A-serie zullen komen, en dat zien we dan ook terug bij de A73. Deze smartphone krijgt naar verluidt OIS, ofwel optische beeldstabilisatie aan boord. Hiermee wordt de kans op een bewogen foto duidelijk reduceert.

Verdere details over de Galaxy A73 ontbreken nog. Waar de Galaxy A72 alleen met 4G uitgebracht werd, verwachten we de A73 alleen met 5G-ondersteuning. De A72 werd verder geleverd met een Snapdragon 720G chipset en een 6,7 inch beeldscherm. Vermoedelijk wordt de telefoon uitgebracht met Android 12 met het nieuwe One UI 4.