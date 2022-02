Samsung Galaxy A23 (5G) verschenen in renders: krijgen Snapdragon en MediaTek

Er is weer nieuws over een nieuw model uit de Galaxy A-serie van Samsung. De telefoonfabrikant komt in het nieuws met de Galaxy A23. Wat valt er deze keer te melden over het toestel?

Galaxy A23 in beeld

Samsung zal binnenkort het middensegment uitbreiden met de Samsung Galaxy A23. Van het model moeten zowel een 4G als een 5G-editie verschijnen. Bij die eerste is er sprake van een processor van Qualcomm. Dat model krijgt namelijk een Snapdragon 680. Er zal minimaal 4GB werkgeheugen aanwezig zijn. Verder wordt verwacht dat de smartphone met Android 12 op de markt komt.

Dan is er ook nog een Samsung Galaxy A23 met 5G. Deze wordt verwacht met een MediaTek Dimensity 700 chipset. Het toestel krijgt een 6,55 inch beeldscherm met een druppel-notch, een quad-camera (50MP + 8MP groothoek + 2MP diepte en 2MP macro) en een vingerafdrukscanner aan de zijkant. Volgens de bron krijgt het toestel de afmetingen 165,4 x 77,0 x 8,5 millimeter en is er ook een 3,5 mm aansluiting. Van het niet 4G-model is alleen bekend dat deze een 6,4 inch IPS LCD scherm krijgt.

De twee devices worden voor eind maart verwacht.