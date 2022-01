Specificaties van camera nieuwe Samsung Galaxy A23 duiken op

Er is nieuwe informatie opgedoken over de Samsung Galaxy A23. Het nieuwe mid-end toestel moet de huidige A22 opvolgen.

Samsung Galaxy A23 in het nieuws

In de komende maanden kunnen we een nieuwe smartphone verwachten van Samsung. Van de nieuwe Samsung Galaxy A23 moeten zowel een 4G- als een 5G-versie verschijnen. Volgens de informatie zou de 4G-versie aangekondigd worden in april 2022 en in juli 2022 krijgen we de 5G-versie te zien.

De Samsung Galaxy A22

Informatie over de Samsung Galaxy A23 gaat voornamelijk over de camera van het toestel. Hierbij gaat het om een quad-camera met een 50 megapixel camera met een SK Hynic sensor en optische beeldstabilisatie. Verder wordt gesproken over een 5 megapixel groothoeklens, 2 megapixel macrolens en 2 megapixel dieptelens.

In de komende maanden zullen we naar verwachting alles te horen krijgen over het nieuwe toestel.