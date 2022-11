Xiaomi 13 en 13 Pro renders verschenen: invloed van iPhone en OnePlus

De Xiaomi 13 Pro is opnieuw in het nieuws gekomen, samen met de Xiaomi 13. De fabrikant zal de nieuwe toestellen volgend jaar aankondigen. Nu komen we alvast het nodige te weten over het nieuwe toestel.

Xiaomi 13 Pro in renders

Er is nieuws over de nieuwe Xiaomi 13 Pro (en de 13). De high-end smartphone van de Chinese fabrikant wordt volgend jaar verwacht, maar we komen inmiddels alvast het één en ander over de telefoon te weten. Het is overigens ook niet de eerste keer dat we wat horen over de smartphone. Eind oktober verscheen bijvoorbeeld een livefoto van de telefoon. Als we de nieuwe renders zien, lijkt dit een aardige stap in dezelfde richting. Wel zijn enkele verschillen te merken, al kan het zijn dat het toestel op de livefoto een prototype was.

De verschenen Xiaomi 13 Pro renders zijn gemaakt door OnLeaks, een bron die vaker vroegtijdig informatie deelt over smartphones. Duidelijk is dat het toestel van Xiaomi wat invloeden overgenomen lijkt te hebben van OnePlus. Dat zien we bijvoorbeeld aan de cameramodule. Het formaat zou uitkomen op 163 x 74,6 x 8,8 millimeter. De cameramodule zal nog 3 millimeter dikker zijn, waardoor deze 11,8 millimeter dik is. Verwacht wordt dat het toestel een 6,65 inch scherm krijgt met gebogen schermranden.

Xiaomi 13

De Xiaomi 13 is eveneens uit de doeken gedaan door OnLeaks, althans de renders van het toestel. Dat toestel zal ook een vierkante cameramodule krijgen, al is de positionering net wat anders. De telefoon krijgt een grotere hoofdlens en twee kleinere lenzen. Het toestel zou een plat 6,2 inch scherm krijgen en de afmetingen komen uit op 152,8 x 71,5 x 8,3 millimeter. Het design doet erg denken aan de iPhone. Beide modellen komen met de Snapdragon 8 Gen 2 chipset en bij de Pro wordt een 4800 mAh batterij met 120W snelladen verwacht.

De Europese release zullen we volgend jaar gaan zien. Het is goed mogelijk dat Xiaomi de telefoons al eerder presenteert voor de Chinese markt.