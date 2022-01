‘OnePlus gaat OnePlus 10 voorzien van MediaTek-processor’

De OnePlus Nord 2 was de eerste smartphone van de fabrikant met een MediaTek-processor. Nu gaan er berichten over de nieuwe OnePlus 10, die zou ook van een MediaTek-chipset voorzien worden.

OnePlus 10 met MediaTek-chipset?

We hebben al veel gehoord en gezien van de OnePlus 10 Pro, maar informatie over het reguliere model bleef uit. Nu komt er wat meer informatie binnendruppelen over een nieuwe telefoon van de fabrikant. Het zou gaan om een toestel uit de OnePlus 10-serie, vermoedelijk de reguliere OnePlus 10. Dit toestel moet een betaalbaar alternatief worden voor het high-end model. Door het gebruik van een MediaTek-processor, moet de prijs mogelijk nog lager kunnen liggen.

Als de berichten kloppen krijgt de OnePlus 10 een MediaTek Dimensity 9000 chipset. Dit is een processor met een maximale kloksnelheid van 3.0 GHz. Erbij zorgen drie kernen voor een rekenkracht van 2.84GHz een vier kernen van 1.79GHz. De Pro-versie krijgt een Snapdragon 8 Gen 1 chipset van Qualcomm. Het standaardmodel uit de OnePlus 10-serie wordt mogelijk medio 2022 aangekondigd door de fabrikant.

De huidige OnePlus 9

