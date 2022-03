‘OnePlus gelooft nog in smartwatch: wordt onderdeel van Nord-serie’

OnePlus zou de eigen smartwatch nog een nieuwe kans willen geven. Na de toch wel geflopte OnePlus Watch, zou OnePlus in de Nord-serie een nieuwe smartwatch uit willen brengen. Wat kunnen we verwachten?

OnePlus met Nord-smartwatch

Voor nu bestaat de Nord-serie enkel uit smartphones. Dat kan zomaar gaan veranderen in de komende tijd, zo wordt steeds meer duidelijk. Eerder deze maand ging het nieuws al rond dat OnePlus de Nord-serie zou willen uitbreiden met earbuds in de Nord-serie. Een nieuw lek spreekt nu over een nieuwe smartwatch in de Nord-serie.

De nieuwe OnePlus Nord smartwatch, waarvan de naam nog onbekend is, zou uitgebracht worden in de tweede helft van dit jaar, samen met de Nord 3. Al is het onbekend of een release naar Europa op de planning staat. De prijs van het horloge moet lager uitvallen dan dat van de huidige OnePlus Watch, zo tussen de 60 en 100 euro. Specificaties van de hardware zijn nog onbekend; wel zou de smartwatch voorzien zijn van verschillende gezondheidsfuncties zoals hartslagmeting, het tracken van je slaap, stappen en activiteiten. Wear OS verwachten we niet op het apparaat, wel het eigen LiteOS, dus zonder de ondersteuning van apps van derden.

In de komende maanden verwachten we meer informatie over het horloge.