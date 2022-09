OnePlus Nord smartwatch wordt uitgelicht door fabrikant (teaser)

Al lange tijd gaan er geruchten rond over de nieuwe smartwatch van OnePlus. Nu heeft de fabrikant eindelijk zelf wat informatie losgelaten in de vorm van een teaser. Hoe komt de nieuwe Nord smartwatch eruit te zien?

OnePlus Nord smartwatch in beeld

Een eerste teaser is gedeeld door OnePlus. Het gaat om de nieuwe smartwatch van het bedrijf. Dit nieuwe slimme horloge zal uitgebracht worden in de Nord-lijn, waar we nu al verschillende apparaten kunnen vinden. Zo zijn er al Nord smartphones en zijn er ook de Nord Buds, de headset van de fabrikant. Nu is er dus nieuws over de nieuwe OnePlus Nord Watch, al is het niet duidelijk of dit ook de definitieve naam wordt van het horloge.

Daarnaast blijft het nog wel de vraag of OnePlus het als een veredelde fitnessband uitbrengt, of daadwerkelijk als smartwatch. Wel zal deze OnePlus Nord smartwatch goedkoper zijn dan de eerder uitgebrachte OnePlus Watch. Dit gezien de naamvoering met de Nord-brand. We verwachten dat OnePlus de nieuwe smartwatch deze of volgende maand uitbrengt. Of hij ook in Europese landen zal verschijnen is nog niet duidelijk.