In 2008 kwam Samsung met een wel heel bijzonder toestel; de Samsung P960 TV. Hiermee kon je onderweg televisie kijken, gewoon op je telefoon. We bespreken dit toestel in deze editie van ‘De vergeten smartphone’.

Samsung P960 TV

Ongeveer drie jaar nadat mobiele televisie doorbrak in Zuid-Korea, konden we de techniek ook verwelkomen op de Nederlandse markt. KPN en Samsung brachten samen de Samsung SGH-P960 TV uit; een telefoon waarmee je onderweg televisie kon kijken, gewoon op je toestel. Om dit mogelijk te maken was de Samsung voorzien van DVB-H en een uitschuifbare antenne, zoals we die ‘vroeger’ ook zagen.

Mobiel TV

Zomaar televisie kijken op je toestel was overigens niet direct mogelijk. Om televisie te kijken diende je een speciaal MobielTV abonnement bovenop je eigen abonnement te nemen. Hiervoor stond een bedrag van een tientje per maand. Je kreeg voor dat bedrag toegang tot 10 televisiezenders. Eén van deze zenders was RTL24, speciaal uitgebracht voor mobiel televisiekijken. Voor nog wat extra geld kreeg je bijvoorbeeld ook Eredivisie Live op je telefoon. KPN zette groots in op de nieuwe techniek en kwam met een grote reclamecampagne voor de dienst, mooi op tijd voor het EK voetbal. De P960 stond verder in verbinding met het 3G-netwerk. WiFi was niet aanwezig.

Terug weer even naar de Samsung P960 TV. Dit toestel was voorzien van een 2,6 inch beeldscherm met een resolutie van 320 x 240 pixels. Samsung voorzag de telefoon verder van een 3,2 megapixel camera, een 1200 mAh accu en een kleine 100MB aan opslagruimte.

Sloeg de mobiele televisiedienst aan? Niet geheel. Volgens de groengekleurde provider was dit niet de wereldwijde standaard geworden voor het kijken van mobiele televisie. Op het hoogtepunt telde de dienst 40.000 gebruikers in Nederland. Gemiddeld keken zij 90 minuten per dag televisie op hun telefoon.



Samsung P960 TV samengevat in 3 punten: