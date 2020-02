Netflix stopt met gratis probeerperiode in Nederland

Interessant nieuws omtrent Netflix. De videostreamingdienst is gestopt met het aanbieden van probeerversies voor de videodienst in Nederland en België. Eerder kon je nog een maand gratis proberen.

Netflix zonder trial

Voordat je een abonnement ergens voor afsluit is het fijn dat je de dienst eerst kosteloos kunt proberen. Bij Netflix was dit ook het geval, waarbij je de videodienst de eerste 30 dagen geheel gratis kon proberen. Dit was zowel het geval als in Nederland als in België. Zonder er ruchtbaarheid aan te geven is dat nu niet langer meer het geval, zo laat DroidApp-lezer Sven ons laat weten. We hebben het gecheckt en ook de informatie op de website is hierover aangepast.

In verschillende landen worden nog wel probeermaanden aangeboden, waaronder in Duitsland. Hier dus niet meer. Je zit er dus minimaal een maand aan vast, waarbij je voor die maand ook gewoon moet betalen. Een abonnement van Netflix is altijd opzegbaar. Het goedkoopste abonnement kost je 7,99 euro. Je hebt dan echter geen toegang tot HD-content en je kunt op maximaal 1 scherm tegelijkertijd kijken.

De reden waarom Netflix in Nederland is gestopt met het aanbieden van een gratis probeerperiode is niet bekend.