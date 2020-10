CoronaMelder app vanaf vandaag voor iedereen te gebruiken

Vanaf vandaag is de CoronaMelder app in heel Nederland te gebruiken. In de afgelopen week werd bekend dat de applicatie voor iedereen beschikbaar zou komen, nadat er een wet is geaccepteerd die afspraken over het gebruik van de app vastlegt.

CoronaMelder app

De CoronaMelder app is de officiële applicatie van Nederland, en moet als hulpmiddel dienen voor het bron- en contactonderzoek van het GGD. Je krijgt via de CoronaMelder app een notificatie als je voor een bepaalde tijd in de buurt bent geweest van iemand die positief getest is op het Coronavirus. Op die manier kun je jezelf, maar ook je omgeving beschermen tegen het verspreiden van het virus.

De applicatie werkt met behulp van Bluetooth. Voor jou wordt een unieke code gegenereerd en dat doet de app ook voor andere gebruikers. Er worden dus geen gegevens gedeeld. De app weet niet wie je bent, waar je was en wie je hebt ontmoet. Degenen die de app gebruiken delen alleen de codes via Bluetooth uit, waarmee de tijdsduur en de afstand met het contact uitgewisseld kan worden. Hiervoor wordt de Corona-API gebruikt van Apple en Google.

Wanneer iemand positief is getest, kan diegene dat aangeven via de app, middels een speciale code die hij of zij krijgt van het GGD. Vervolgens matcht die code met de codes van mensen die in de buurt zijn geweest. Degenen die in de buurt zijn geweest, krijgen dan melding dat ze mogelijk in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het Coronavirus.

Privacy

Over de privacy wordt het volgende gezegd;

Je hoeft geen persoonsgegevens zoals je e-mailadres of naam in te voeren.

Alle contacten zijn anoniem. Als je iemand tegenkomt wisselen jullie telefoons via Bluetooth willekeurige codes uit. Zo meet de app de duur en de afstand van het contact. In de codes staat niets over wie jullie zijn en waar jullie zijn geweest.

De codes die je via Bluetooth uitwisselt worden alleen op je telefoon bewaard en na 14 dagen verwijderd.

Gebruikers van de app zijn niet terug te vinden door de makers van de app, de overheid of andere gebruikers. Iedereen is altijd anoniem. Zowel een besmet persoon die via de app een waarschuwing verstuurt als de personen die daarna deze melding krijgen.

Eerder werd met de app getest, vanaf vandaag kan iedereen hem gebruiken in Nederland. Hoe meer mensen de applicatie gebruiken, hoe betrouwbaarder hij wordt en hoe groter de kans is om het virus nog meer onder controle te krijgen.