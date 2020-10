CoronaMelder-app vanaf aanstaande zaterdag in heel Nederland

De CoronaMelder app is vanaf komend weekend in heel Nederland te gebruiken. Na de Tweede Kamer is nu ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met een wet die afspraken vastlegt over het gebruik van de app.

CoronaMelder app in Nederland

Sinds 17 augustus kunnen Nederlanders de CoronaMelder app downloaden voor hun smartphone. Hierbij werd het mogelijk om de app te testen in de regio’s Drenthe, Overijssel en een deel van Gelderland. Vanaf zaterdag 10 oktober kan iedereen in Nederland de CoronaMelder app gebruiken, zo meldt de NOS.

Het was eigenlijk de bedoeling om de app op 1 september landelijk in te voeren. Dat werd niet gehaald, omdat de Eerste Kamer akkoord moest gaan met een speciale wet. In deze wet wordt het gebruik van de app geregeld. Hierbij werd in het bijzonder gekeken naar de privacy, dat deze voldoende gewaarborgd zou worden. In de Eerste Kamer hebben nu 51 kamerleden voorgestemd, 19 stemden tegen.

Verplicht

Het gebruik van de CoronaMelder app is niet verplicht en mag ook niet verplicht worden; mensen mogen er niet voor onder druk gezet worden. Zo mag een restaurant gasten niet verplichten de app te downloaden en ook je werkgever mag dit niet verplichten. Eerder werden al verschillende maatregelen afgesproken;

Je hoeft geen persoonsgegevens zoals je e-mailadres of naam in te voeren.

Alle contacten zijn anoniem. Als je iemand tegenkomt wisselen jullie telefoons via Bluetooth willekeurige codes uit. Zo meet de app de duur en de afstand van het contact. In de codes staat niets over wie jullie zijn en waar jullie zijn geweest.

De codes die je via Bluetooth uitwisselt worden alleen op je telefoon bewaard en na 14 dagen verwijderd.

Gebruikers van de app zijn niet terug te vinden door de makers van de app, de overheid of andere gebruikers. Iedereen is altijd anoniem. Zowel een besmet persoon die via de app een waarschuwing verstuurt als de personen die daarna deze melding krijgen.

De applicatie moet helpen bij het terugdringen van het aantal besmettingen van het Coronavirus. Er wordt gebruik gemaakt van een API van Google en Apple, en Bluetooth. Wanneer je besmet bent met het Coronavirus krijg je van de GGD een code die je invult in de app. Andere app-gebruikers krijgen een melding als zij in de buurt van een besmet persoon zijn geweest. Je ziet dan niet wie dit is geweest. Het moet daarbij ook gaan om een persoon die binnen een bepaalde afstand van je is geweest, gedurende ten minste 15 minuten.

Downloaden

De applicatie CoronaMelder kan al gedownload worden, maar is pas landelijk functioneel vanaf aankomende zaterdag. Volgens onderzoekers kan de app bijdragen aan het stoppen van uitbraken als minstens 60 procent van de Nederlanders de app gebruikt.