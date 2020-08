Autoriteit Persoonsgegevens geeft negatief privacy-advies over CoronaMelder app

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is de privacy van de nieuwe CoronaMelder app nog niet in orde. Gisteren verscheen de CoronaMelder app in de Play Store en voor Apple, begin september moet hij landelijk inzetbaar zijn.

CoronaMelder app privacy

Op 17 augustus werd de CoronaMelder app uitgebracht in de App Store en de Google Play Store. In eerste instantie zal de app getest worden in de regio Drenthe, Overijssel en een deel van Gelderland. Wanneer iemand besmet is met het Coronavirus kan deze een notificatie sturen naar mensen die in de buurt zijn geweest van de persoon met de besmetting. De applicatie moet bijdragen aan het contactonderzoek van de GGD.

De Autoriteit Persoonsgegevens, afgekort AP, heeft haar rapport gedeeld over het advies aan het Ministerie van Volksgezondheid over de CoronaMelder app. Positief is de AP over dat de applicatie de privacy van de gebruikers respecteert. Zo worden de naam, contacten, locaties en dergelijke privacy-gevoelige informatie niet opgeslagen en ook niet gedeeld. Volgens de voorzitter van de autoriteit, is de app duidelijk ontworpen met de privacy als uitgangspunt.

Werk aan de winkel

Toch is er werk aan de winkel voor het kabinet. De toezichthouder is van mening dat er een aangepaste wet moet komen die ervoor zorgt dat de app op de juist manier ingezet kan worden. Daarin moet ook staan dat het gebruik van de CoronaMelder niet verplicht en dus vrijwilig is. Daarnaast moet duidelijk zijn dat de servers voor de applicatie veilig zijn en dat ook hier de privacy gewaarborgd wordt.

De CoronaMelder app maakt gebruik van een API die door Google en Apple samen ontwikkeld is. Op dit moment is niet duidelijk hoe de Amerikaanse bedrijven omgaan met de gevoelige informatie. Kunnen zij deze gegevens inzien, en wat wordt er mee gedaan? Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens moet de overheid om de tafel met deze twee grote techbedrijven. Pas als deze maatregelen zijn genomen, is de applicatie klaar voor de landelijke uitrol, zo stelt de AP.

Volgens bronnen wordt in een speciale noodwet vastgelegd dat misbruik van de CoronaMelder app bestraft moet worden. Hierbij zou een celstraf van een half jaar, of een boete van 8000 euro boven het hoofd hangen. Het gaat hierbij onder andere om bijvoorbeeld een restaurant, die je dan alleen naar binnen laat als je applicatie laat zien. Dit mag dus niet.