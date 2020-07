CoronaMelder app voor Nederland komt 1 september: al eerder in Play Store

De Nederlandse Rijksoverheid heeft bekend gemaakt dat de CoronaMelder op 1 september uitgebracht zal worden voor heel Nederland. In aanloopt daar naartoe zal de applicatie al eerder beschikbaar komen en getest worden.

CoronaMelder komt in september

Bij onze oosterburen hebben we al de Duitse Corona-app, in Nederland moeten we nog even wachten voor het zover is. De Rijksoverheid heeft vanmiddag laten weten dat het op 1 september de CoronaMelder app wil releasen voor Nederland. De app moet het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD aanvullen. Hiermee kunnen mensen in staat gesteld worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

In de komende tijd worden nog verschillende praktijk- en veiligheidstesten uitgevoerd. Daarnaast gaat de Autoriteit Persoonsgegevens de app nog van een advies voorzien. De overheid benadrukt dat het gebruik van de app geheel vrijwillig is. Ook wordt er geen informatie over de gebruiker of locatie opgeslagem. Niemand mag gedwongen worden om de app te gebruiken. Als voorbeeld; het mag niet verplicht worden door een restauranteigenaar, om de CoronaMelder te installeren voor een plek op het terras.

De CoronaMelder app wordt al getest in Twente onder een kleine groep gebruikers. Vanaf 17 augustus wordt de app breder getest, in Twente en de regio Rotterdam-Rijnmond. Overigens zullen deze testen alleen starten als de Autoriteit Persoonsgegevens een positief advies hierover heeft gegeven. Vanaf 1 september moet de applicatie in alle 25 GGD-regio’s te gebruiken zijn. De Rijksoverheid zegt hierover nog het volgende;