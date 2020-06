Corona-app stap dichterbij: groep Nederlanders mag applicatie testen

Langzaam maar zeker komt de Corona-app er aan voor Nederland. In omliggende landen zoals Frankrijk en Duitsland is de applicatie al wat langer beschikbaar, maar nu gaat er in Nederland ook getest worden.

Corona-app wordt getest

Vanaf 1 juli gaat de Rijksoverheid de Corona-app voor Nederland testen in een geselecteerde regio. Voordat de applicatie breed aangeboden gaat worden, zal de applicatie eerst verbeterd moeten worden en daar kan de feedback van gebruikers goed bij helpen. De Corona-app moet aan alle eisen op het gebied van privacy, gebruiksvriendelijkheid en veiligheid voldoen, zo laat de overheid weten.

Tijdens de test wordt onder andere gekeken naar of de app makkelijk te installeren is en of de teksten en functies begrijpelijk zijn. Ook wordt gekeken hoe er gereageerd wordt als mensen (gesimuleerd) positief getest worden en wanneer een notificatie ontvangen wordt. De verbeterpunten worden gebruikt voor de definitieve versie van de app. Half juli moet er een besluit genomen worden over de landelijke introductie van de app.

De test vindt plaats vanaf 1 juli onder honderden mensen uit de regio Twente. Hiervoor werkt de Rijksoverheid samen met een aantal partijen. De test neemt een week in beslag. De deelnemers ontvangen een briefing met instructies over hoe de test in zijn werk gaat.

Werking app

Zeker is al wel dat de Corona-app voor Nederland gebruik maakt van de API die door Apple en Google beschikbaar is gesteld. Van het weekend ontstond onduidelijkheid over de zogenoemde blootstellingsmeldingen van Google. Op sociale netwerken gingen massaal berichten rond over dat Google stiekem je zou volgen via een app. Onzin. Deze API is namelijk nodig in het geval een corona-app geïnstalleerd zou worden. Hieronder legt de Rijksoverheid uit hoe de applicatie werkt;