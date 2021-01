Samsung Galaxy A32 met 5G aangekondigd: naar Nederland voor 299 euro

Samsung heeft nog voordat het grote doek van de S21-serie gaat, een andere smartphone aangekondigd. De fabrikant presenteert de Samsung Galaxy A32 5G, en die zullen we ook in Nederland gaan zien.

Samsung Galaxy A32 aangekondigd

Menig smartphoneliefhebber kijkt uit naar morgen, als Samsung naar verluidt het doek van de Galaxy S21-serie haalt. We hebben in de afgelopen al veel erover gehoord. Waarover we ook al het één en ander hebben vernomen is de nieuwe Samsung Galaxy A32. Nadat eerder al geruchten en foto’s rondgingen, is nu het moment daar dat de smartphone officieel is gepresenteerd.

De Samsung Galaxy A32 is dus voorzien van ondersteuning van het 5G-netwerk. Aan boord van de smartphone is een MediaTek Dimensity 720 chipset, samen met 4/6/8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. In Nederland zien we de variant met 4GB aan RAM-geheugen. Daarnaast is de smartphone voorzien van Android 11.

Samsung voorziet de Galaxy A32 van een quad-camera. Deze levert een 48MP hoofdlens, 8MP groothoeklens, 5MP macrolens en 2MP dieptesensor. Voor het maken van selfies is er voorop een 13 megapixel front-camera in de notch te vinden. Verder zien we een 6,5 inch HD+ beeldscherm, een vingerafdrukscanner aan de zijkant en een 5000 mAh accu met 15W laden.

Vanaf februari is de smartphone verkrijgbaar in ons land voor een bedrag van 299 euro. Je kunt de telefoon vanaf nu bestellen bij Mobiel en Belsimpel. Voor 279 euro kun je de 4G-versie aanschaffen.