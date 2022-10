Nokia G20 en Samsung Galaxy A32 ontvangen nieuwe beveiligingsupdate

Samsung en Nokia rollen een nieuwe update uit. Bij Samsung gaat het om een update voor de Samsung Galaxy A32, bij Nokia zien we een update binnenrollen voor de Nokia G20. Wat is er nieuw met de update?

Nokia en Samsung met update

We beginnen met de update die Nokia uitrolt voor de Nokia G20. Het lijkt erop dat het updaten van smartphones bij HMD Global weer wat meer aandacht heeft ontvangen. Voor de Nokia G20 wordt nu beveiligingsupdate oktober uitgerold, zo wordt duidelijk na een tip van DroidApp-lezer Han. Zijn toestel ontvangt de update, die een grootte heeft van 20,72MB. Duidelijk wordt dat er geen nieuwe functies of grote veranderingen doorgevoerd worden met deze update, enkel de nieuwe security-patch.

Samsung heeft ook een update klaarstaan, en wel voor de Galaxy A32, zo weet Iris ons te melden. Haar smartphone ontvangt de op één na laatst uitgebrachte patch voor Android; beveiligingsupdate september 2022. De update is ongeveer 176MB groot en wordt vanaf nu uitgerold in de Benelux. Enkel de beveiligingsupdate is nieuw. Deze bevat niet alleen patches vanuit Google, maar ook Samsung’s eigen patches.

