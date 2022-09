Samsung Galaxy A51 krijgt grote update; ook nieuws voor Nokia G20

Twee smartphones worden bijgewerkt met een nieuwe update. Allereerst een grote update voor de Samsung Galaxy A51. In juli kreeg het toestel voor het laatst een update. Nieuws is er ook voor de Nokia G20, die een nieuwe security-patch krijgt.

Galaxy A51 met grote update

Samsung rolt een grote update uit voor de Samsung Galaxy A51. De smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant krijgt een update die een grootte heeft van zo’n 955MB. Een flinke update dus, waarmee onder andere een meer recente beveiligingsupdate wordt uitgerold voor de telefoon. Na de update beschikt de Galaxy A51 over beveiligingsupdate juli 2022. De laatste update voor de smartphone werd in juli uitgebracht, daarna bleef het weer stil.

Jesse meldt ons dat zijn toestel de nieuwe update krijgt, maar de changelog maakt daarbij niet heel duidelijk wat er precies veranderd is. De changelog meldt de bekende wijzigingen als stabiliteitsverbeteringen en prestatieverbeteringen. Daarbij zijn enkele app-updates voor Samsung-apps meegenomen in deze update. Mocht je wijzigingen opmerken, dan horen we die uiteraard graag middels een reactie onder dit bericht.

Nokia G20

Een nieuwe update is er ook voor de Nokia G20. Deze smartphone wordt volgens Han bijgewerkt met beveiligingsupdate augustus 2022. Het lijkt erop dat HMD Global geen verdere veranderingen heeft doorgevoerd voor de telefoon, want de changelog meldt alleen dat er een nieuwe secyrity-patch toegevoegd is. De update heeft een grootte van 22,32MB en kan vanaf deze week gedownload worden voor het toestel.

Samsung Galaxy A51 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 382,00 euro