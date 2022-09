Preview: dit zijn de stijlvolle Motorola Edge 30 Ultra, Fashion en Neo

Donderdagavond heeft Motorola de nieuwe Edge 30-serie toestellen aangekondigd. We hebben er alvast mee kunnen spelen, en delen onze eerste ervaringen met de Edge 30 Ultra, Fusion en Neo.

Motorola Edge 30 Ultra preview

Tijdens de aankondiging van de Motorola Edge 30 Ultra, Fusion en Neo ging veel aandacht naar de Ultra. En dat is niet heel vreemd, gezien het feit dat Motorola dit toestel volgestopt heeft met veel mogelijkheden en technische hoogstandjes. De fabrikant trekt alles uit de kast om te scoren, en dat zien we dan ook terug bij dit toestel. Dit zien we terug in het razendsnel opladen met 125W, een 144Hz OLED-scherm en natuurlijk de 200 megapixel camera.

De Motorola Edge 30 Ultra is uitgerust met een 6,67 inch scherm en hierop gebeurt dus alles. De telefoon voelt razendsnel aan en taken worden snel uitgevoerd. Als je de telefoon in je handen hebt, dan voelt dit ook echt als een premium device. Wel voelde de randen in het begin wat scherper aan. Zo op het eerste gezicht lijkt de camera ook prima beelden af te tonen, al zullen we dit natuurlijk gaan testen bij het reviewmodel. Edge Lights is een functie die doet denken aan die van Samsung, waarbij de schermranden oplichten bij nieuwe meldingen. Op de wat glanzende tafel waar wij de toestellen op zagen liggen, was dit wat lastiger te zien, dus ook hier zullen we bij het reviewtoestel aandacht aan schenken.

Gezien het hele pakket aan specificaties geeft deze Motorola Edge 30 Ultra alles wat je wilt. Daarbij is onze eerste indruk erg goed met het toestel en kijken we uit naar het moment waarop we de review-sample van de Edge 30 Ultra ontvangen. Want met een prijs van 899,99 euro is hij duidelijk lager geprijsd dan de concurrenten met high-end specs. Daarbij kan het updatebeleid met drie OS-updates en vier jaar beveiligingsupdates die tweemaandelijks verschijnen, er uitstekend mee door.

We hebben gisteravond gelijk nog even een foto gemaakt met de nieuwe Motorola Edge 30 Ultra. De foto vind je hieronder terug. Uiteraard gaan we uitgebreid met de camera aan de slag als we de telefoon hebben ontvangen voor de review.

Motorola Edge 30 Fusion

Het tweede model in rij is de Motorola Edge 30 Fusion, een smartphone met een vergelijkbaar ontwerp en eveneens goede specificaties. Het is een alternatief voor de high-end smartphone, waarbij je wat minder diep in de buidel hoeft te tasten. Dat neemt niet weg dat 599,99 euro nog steeds een grote uitgave is.

We hebben de verschillende kleuren gezien en de blauwe valt het meest op. Deze is namelijk voorzien van een achterkant van vegan leather. Deze lederenlook doet me denken aan de LG G4, waarbij dit toestel niet alleen lekker in de hand ligt, het is weer eens wat anders dan een achterkant van glas of plastic. Het scherm is een tikkeltje kleiner dan dat van de Ultra, maar met 6,5 inch nog steeds mooi groot. Content wordt er mooi op getoond en ook bij deze smartphone worden taken snel uitgevoerd. Hier zorgt de Snapdragon 888+ voor, samen met het 12GB aan werkgeheugen.

Motorola Edge 30 Neo

De Motorola Edge 30 Neo is een mooi toestel om te zien, en dat is vooral te danken aan de kleurkeuze waarin de smartphone verschijnt. Persoonlijk vind ik de mintgroene pantone-kleur veel hebben, al zijn ook de meer neutrale kleuren zeker niet lelijk. De meeste focus gaat naar de kleur Very Peri, de kleur van het jaar 2022.

Aan de achterkant van de Neo is nog eens te zien met welke kleur je precies te maken hebt. Het toestel voelt natuurlijk net wat minder snel aan dan de Ultra en de Fusion, maar traag is de Neo zeker niet. Daarbij heeft het nog steeds de vele handige eigenaardigheden als de andere twee modellen. Dit betekent dat je kunt schudden met het toestel voor het inschakelen van de zaklamp of één van de andere vele handige gestures en acties.

Net als bij de twee andere modellen in de Edge-reeks kun je onder de cameramodule op de achtergrond van het toestel tweemaal tikken, om een zelf gekozen applicatie te starten. Duidelijk is dat we de Motorola Edge 30 Neo niet als een ‘zielig model onderaan in het segment’ moeten zien, maar we hier echt te maken hebben met een kansrijk toestel, waarvan de verwachtingen hoog liggen bij Motorola. Ook niet heel gek, want met een prijs van 399 euro krijg je een ontzettend complete smartphone.

