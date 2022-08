Samsung Galaxy A32, A41, A50, A53 en Nokia 5.4 krijgen nieuwe beveiligingsupdate

Verschillende smartphones worden op dit moment geüpdatet met een nieuwe beveiligingsupdate. Dit is het geval bij de Samsung Galaxy A32, de A41, A50, A53 en de Nokia 5.4.

Updates bij Nokia en Samsung

Samsung rolt voor vier van haar smartphones een nieuwe security-patch uit. Gebruikers van de vier modellen zien een nieuwe beveiligingsupdate binnenrollen. Het verschilt per toestel welke nieuwe update er verspreid wordt in Nederland en België voor de genoemde toestellen.

We beginnen met de Samsung Galaxy A32. Die smartphone wordt door de Koreaanse fabrikant geüpdatet met beveiligingsupdate augustus. Daarbij belooft de fabrikant stabiliteitsverbeteringen voor de smartphone. Ook de Galaxy A50 wordt bijgewerkt, zo laat Gerard aan ons weten. Zijn smartphone ontvangt de beveiligingsupdate van juli, eveneens met stabiliteitsverbeteringen.

Arjaan meldt een update voor zijn Galaxy A41. Deze instapper van Samsung ontvangt ook de beveiligingsupdate van juli, waarbij de fabrikant ook meldt dat verschillende Samsung-apps bijgewerkt worden door het merk. De Samsung Galaxy A53, die we onlangs hebben besproken in de uitgebreide Samsung Galaxy A53 review, krijgt beveiligingsupdate augustus aangereikt.

Nokia

Tot slot is er nog een update voor de Nokia 5.4, zo melden Han en Paul aan ons. Deze smartphone krijgt een wat oudere update; de beveiligingsupdate van juni. Deze update is circa 48MB groot en is vanaf nu beschikbaar in Nederland en België.

