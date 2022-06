Samsung Galaxy A50 ontvangt beveiligingsupdate juni

Samsung heeft een nieuwe update klaargezet voor de Samsung Galaxy A50. De fabrikant heeft de nieuwste security-patch uitgerold voor het toestel.

Galaxy A50: beveiligingsupdate van juni

De Samsung Galaxy A50 mag weliswaar al ruim drie jaar oud zijn; de smartphone wordt nog steeds goed bijgewerkt met updates. Beter zelfs dan de opvolgers Galaxy A51, A52 en A53 die minder vaak updates ontvangen. Gerard laat aan DroidApp weten dat zijn Galaxy A50 nu een nieuwe update heeft ontvangen.

De smartphone ontvangt beveiligingsupdate juni 2022. Dit is de nieuwste security-update die door Google is uitgebracht. Bovenop de patches van Google, heeft Samsung ook nog de eigen juni-patches meegeleverd. Deze pakken kwetsbaarheden aan in de Samsung software.

In de changelog staat verder dat er stabiliteitsverbeteringen zijn doorgevoerd. Welke dit zijn, daar wordt niet inhoudelijk op ingegaan. De update is vrij groot; bijna 315MB. Wanneer je deze kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.