Samsung Galaxy A50 en OnePlus Nord N10 worden bijgewerkt met maart-update

Een nieuwe update staat klaar voor een toestel van OnePlus en Samsung. De Samsung Galaxy A50 en de OnePlus Nord N10 krijgen allebei een nieuwe security-patch aangereikt.

Update voor Galaxy A50 en Nord N10

Twee toestellen zijn bijgewerkt met een nieuwe security-patch. Beveiligingsupdate maart 2022 is vanaf nu beschikbaar voor de Samsung Galaxy A50 en de OnePlus Nord N10. De update voor de Galaxy A50 heeft een grootte van circa 140MB. Kimberly meldt ons dat de update ook beschikbaar is voor de OnePlus Nord N10.

Bij beide toestellen zien we een korte changelog. Geen nieuwe functies of grote aanpassingen; enkel de beveiligingsupdate van maart is toegevoegd als nieuwe functie. Echter is niet uitgesloten dat ook eventuele bugs en dergelijke aangepakt zijn met de update. Wanneer de update voor je smartphone gedownload kan worden, krijg je hiervan een melding op je telefoon.

Samsung Galaxy A50 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 291,00 euro