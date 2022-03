Samsung Galaxy A50 krijgt beveiligingsupdate van februari 2022

Samsung rolt een nieuwe update klaarstaan voor de Samsung Galaxy A50. De update, die ook in Nederland wordt uitgerold, brengt een nieuwe beveiligingsupdate.

Galaxy A50 met februari-update

In Nederland en België wordt een nieuwe update verspreid voor de Samsung Galaxy A50. Waar eerder Samsung de Galaxy A50 nog vaak als eerst voorzag van een nieuwe update, is het nu iets anders. Desondanks staat er nu een meer recente update klaar voor het toestel dat in 2019 verscheen.

Samsung rolt voor de Galaxy A50 de beveiligingsupdate van februari 2022 uit. Dit is een update met een grootte van circa 950MB. In de changelog staat ook dat de algehele stabiliteit van het toestel is verbeterd, al wordt er niet verder in detail getreden over wat er precies aangepakt wordt. Bovenop de patches van Google heeft Samsung ook nog de eigen patches toegevoegd.