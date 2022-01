Samsung rolt januari-update uit voor Galaxy A50, Z Flip en Tab S7

Een nieuwe januari-update staat op de valreep voor het eind van de maand klaar voor enkele modellen van Samsung. De nieuwe updates zijn beschikbaar voor de Galaxy A50, de Galaxy Z Flip en de Tab S7.

Samsung rolt januari-update uit

Net op tijd heeft Samsung voor een aantal toestellen een nieuwe update klaargezet. Allereerst is er de update voor de Samsung Galaxy A50. Deze smartphone wordt volgens Henk bijgewerkt met beveiligingsupdate januari, op dit moment de nieuwste security-patch die er voor Android beschikbaar is. Samen met de patch van Google worden door de fabrikant ook nog eigen patches doorgevoerd.

Een nieuwe update is er ook voor de Samsung Galaxy Tab S7 en Tab S7+, waarop Jan ons attendeert. De twee tablets ontvangen eveneens de nieuwe beveiligingsupdate. Kijkend naar de changelog zien we verder geen veranderingen, maar zijn bovenop de patches van Google wel ook de eigen patches van Samsung toegevoegd. De grootte van de update komt uit op 255,30MB en wordt vanaf nu in Nederland en België aangeboden.

Tot slot is er nieuws voor degenen met een Samsung Galaxy Z Flip. Deze vouwbare smartphone van Samsung krijgt eveneens de update van januari. Dit betekent dat de toestellen weer helemaal bij de tijd zijn, zo op de valreep van de start van februari.

Samsung Galaxy A50 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 354,00 euro