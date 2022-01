Android Update Bulletin week 4: deze toestellen kregen updates

De maand januari is bijna voorbij. Echter blikken we eerst even terug op de afgelopen week, waarbij ook weer meerdere toestellen bijgewerkt zijn met updates. Welke smartphones en toestellen een update hebben gekregen in week 4, lees je in deze editie van het Android Update Bulletin.

Android updates in week 4

Doorgaans is de laatste week van de maand een relatief rustige week qua updates. Dit betekent niet dat er geen updates verschijnen. Zoals je van ons gewend bent, delen we iedere zondag een overzicht met deze update die zijn verschenen. Het was deze week de uitrol van de beveiligingsupdate van januari. Die zetten we hieronder voor je op een rijtje.

Realme

Realme 8: beveiligingsupdate januari met bugfixes (dank, Adrie!)

Realme 8 Pro: beveiligingsupdate januari met bugfixes

Samsung

Ontbreekt er een toestel in dit lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht!