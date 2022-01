Android Update Bulletin week 3: deze toestellen kregen updates

In de derde week van 2022 zijn weer de nodige updates verschenen voor de diverse smartphones en apparaten. De updates die in de afgelopen week zijn uitgebracht, zetten we op een rijtje in het Android Update Bulletin van week 3.

Android updates in week 3

Niet alleen in de afgelopen weken werden de nodige updates voor verschillende smartphones en apparaten uitgerold, ook in week 3 van 2022 ging dat vrolijk door. De fabrikanten hebben hun toestellen weer voorzien van een nieuwe Android-versie of een beveiligingsupdate. De updates die in de afgelopen week verschenen, zetten we op een rijtje in het Android Update Bulletin van week 3.

Motorola

Nokia

Samsung

Xiaomi

Xiaomi Mi 11i: beveiligingsupdate december

Ontbreekt er een toestel in dit lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht!