Android Update Bulletin week 2: deze toestellen kregen updates

Een nieuw overzicht hebben we voor je klaarstaan met daarin de updates die deze week zijn uitgebracht. Opnieuw een aantal die bijgewerkt met Android 12, maar ook toestellen die een beveiligingsupdate hebben gekregen. Alles zetten we op een rij in het Android Update Bulletin van week 2 – 2022.

Android updates in week 2 – 2022

We kijken terug op de tweede week van 2022. Een week waarin weer voor veel toestellen een nieuwe update werd uitgerold. Ook de week waarin Nokia bekend maakte zelf ontevreden te zijn over haar uitrol van Android 11. Dit kon een software-update zijn met een nieuwe beveiligingsupdate, of de update naar Android 12. De updates die in de afgelopen week zijn verschenen, zetten we voor je op een rijtje in deze editie van het Android Update Bulletin.

Nokia

Nokia G20: beveiligingsupdate december 2021

Nokia 7.2: beveiligingsupdate december 2021

Nokia 3.4: beveiligingsupdate december 2021

OnePlus

OnePlus 8: OxygenOS 11.0.10.10 met beveiligingsupdate december

OnePlus 8 Pro: OxygenOS 11.0.10.10 met beveiligingsupdate december

Samsung

Sony

Ontbreekt er een toestel in dit lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht!