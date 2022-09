Nokia G20 en 5.4 krijgen september-update

Nadat de Nokia 5.4 vorige week al Android 12 kreeg, is het nu tijd voor de september-update. Deze update staat inmiddels ook klaar voor de Nokia G20.

Nokia’s met september-update

HMD Global heeft verschillende Nokia-toestellen voorzien van een nieuwe update. Han meldt een update voor alle twee zijn Nokia’s. Allereerst een update voor de Nokia 5.4. Dit toestel werd vorige week al bijgewerkt met de update naar Android 12. Nu is beveiligingsupdate september 2022 er voor deze smartphone. Met de update naar Android 12 bleef het patch-niveau steken bij de update van juli.

Nokia G20

De volgende smartphone die een update heeft mogen ontvangen is de Nokia G20. Eindelijk lijkt Nokia haar updatebeleid weer wat meer op de rit te hebben. Begin deze maand verscheen voor de G20 de update van augustus, nu die van september. Het is een relatief kleine update, waarbij vermoedelijk alleen de nieuwe security-patch is toegevoegd.

De updates zijn vanaf nu beschikbaar voor de Nokia 5.4 en Nokia G20. Wanneer je deze kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

