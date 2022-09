Nokia 5.4 en 3.4 krijgen update naar Android 12

Nokia heeft eindelijk een grote update klaargezet voor de Nokia 5.4. De smartphone krijgt Android 12. Daarnaast is het merk ook gestart met het updaten van de Nokia 3.4.

Nokia 5.4: Android 12

Nokia 5.4 gebruikers hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is het zover. De update naar Android 12 is vanaf nu beschikbaar voor de telefoon. Han en Paul laten ons weten dat zij de update vanaf nu kan downloaden voor het toestel. Samen met de update wordt ook beveiligingsupdate juli meegeleverd.

In september 2021 werd de smartphone voor het laatst voorzien van een versie-update, toen naar Android 11. Nu dus Android 12 waarbij een reeks verbeteringen en nieuwe functies zijn klaargezet. Denk aan het Material You thema met de interfacekleuren die zich aanpassen aan de achtergrond. Daarbij zijn er verschillende privacy-opties en vele stabiliteitsverbeteringen.

Nokia 3.4

De nieuwe update wordt ook verspreid voor de Nokia 3.4. Echter kan het nog even duren totdat de update voor dit toestel in alle landen beschikbaar is. Wanneer de update gedownload kan worden krijg je hiervan een melding op je toestel.

