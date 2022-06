Samsung Galaxy A31 krijgt Android 12, S10e en Nokia 5.4 krijgen update

Samsung en Nokia rollen updates uit voor een aantal van haar toestellen. Voor de Galaxy A31 en A32 4G is er de update naar Android 12, voor andere modellen een nieuwe beveiligingsupdate.

Updates bij Samsung

We beginnen met Samsung. De Koreaanse fabrikant rolt voor de Samsung Galaxy A31 en de Galaxy A32 de update uit naar Android 12. Eerder kreeg de 5G-versie van de A32 deze update al aangereikt, nu ook het 4G-model.

Opvallend is ook de update voor de Galaxy S10e. Dit toestel wordt bijgewerkt met beveiligingsupdate juni 2022, de nieuwste security-patch die voor Android te downloaden is. Echter is deze update er (nog) niet voor de Galaxy S10 en Galaxy S10+, wat juist zo opvallend is. Het is op dit moment onduidelijk of de Galaxy S10-serie bijgewerkt wordt met deze nieuwe update.

Nokia 5.4

Wijtze en Han laten aan DroidApp weten dat de Nokia 5.4 eveneens een nieuwe update binnenkrijgt. Voor deze smartphone heeft HMD Global de beveiligingsupdate van mei klaargezet. De update heeft een grootte van 29,92MB en kan vanaf nu in Nederland worden gedownload voor het toestel.

