Samsung werkt aan nieuwe activity-tracker; Galaxy Fit 3

Een nieuwe activity-tracker van Samsung is onderweg, zo wordt duidelijk uit nieuwe berichten. Het gaat om de Samsung Galaxy Fit 3. Het huidige model, de Fit 2, werd al twee jaar geleden aangekondigd.

Galaxy Fit 3 komt eraan

Samsung heeft in september 2020 de Samsung Galaxy Fit 2 aangekondigd; een activity-tracker voor het bijhouden van je sportieve prestaties, maar ook om je berichten en meldingen op terug te kunnen vinden. Hoewel het lijkt alsof alle aandacht gericht is op de Samsung Galaxy Watch-reeks, is Samsung de Fit-modellen niet vergeten. Er lijkt een opvolger in de pijplijn te zitten in de vorm van de Samsung Galaxy Fit 3.

De informatie over de komst van een opvolger van de Fit 2 is afkomstig van het Community Forum van Samsung. Op de vraag of en wanneer de Fit 3 uitkomt, kwam het antwoord dat deze gepland staan voor de tweede helft van dit jaar, of wanneer er vertraging is, de eerste helft van volgend jaar. Het is dus nu nog niet helemaal zeker of het model nog dit jaar verschijnt, of dat dit in 2023 het geval zal zijn. Naar verluidt komt de prijs te liggen tussen de 35 en 40 euro, maar dit is de prijs voor de Koreaanse markt. In Nederland kwam de Fit 2 beschikbaar voor 49 euro.

Specificaties en foto’s van de Galaxy Fit 3 zijn er nog niet. Daarvoor zullen we echt nog even moeten wachten. De keuze van Samsung om een nieuw model uit te brengen is niet heel vreemd. Andere merken zoals Xiaomi, Huawei en Oppo hebben vergelijkbare modellen.