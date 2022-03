Nokia G20 en Nokia 5.4 krijgen allebei beveiligingsupdate maart aangereikt

Nokia rolt opnieuw een update uit voor de Nokia 5.4, nadat onlangs al een andere update voor de telefoon verspreid werd. Daarnaast is HMD Global begonnen met het verspreiden van een update voor de Nokia G20.

Nokia 5.4 en G20 krijgen update

Een nieuwe update wordt uitgerold naar twee modellen van HMD Global, zo laat Han aan DroidApp weten. Het gaat om een update voor de Nokia 5.4 en de Nokia G20. Allebei de toestellen krijgen vanaf nu in Nederland beveiligingsupdate maart 2022 aangeboden, de op dit moment nieuwste beveiligingsupdate die er voor Android beschikbaar is. Jammer genoeg nog altijd niet de update naar Android 12, maar hopelijk laat die niet te lang meer op zich wachten.

We zien in de changelog dat er verder geen veranderingen of aanpassingen zijn doorgevoerd. De update met de maart-patch voor de Nokia G20 heeft een grootte van 23,89MB. De update voor de Nokia 5.4 komt uit op een grootte van 21,07MB. Wanneer je de update binnen kunt halen, krijg je hier een notificatie van op je smartphone.

Nokia 5.4 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend