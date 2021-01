AH Voetbal 2021 app: voetbalplaatjes van meer teams

Albert Heijn begint deze week met een nieuwe spaaractie. Je kunt vanaf nu nieuwe voetbalplaatjes sparen, en ook zelf voetbalplaatjes maken.

AH Voetbal 2021 voetbalplaatjes

Doe je vanaf deze week boodschappen bij de Albert Heijn, dan kan het zomaar zijn dat je bij de kassa voetbalplaatjes meekrijgt. Vanaf deze week, tot en met zondag 7 februari kun je sparen voor de plaatjes vol voetbalhelden. Bij iedere tien euro scoor je vier voetbalplaatjes. Je kunt in de winkel het verzamelalbum kopen waar je deze in kunt plakken. Bij sommige actieproducten

Nieuw is dat je dit jaar niet alleen spaart voor de beste spelers uit de Eredivisie. Je kunt ook de plaatjes sparen van het vrouwenvoetbal, de Oranje Leeuwinnen en van het Nederlands Elftal. Via de AH Voetbal app, die nu klaar is voor 2021, kun je digitaal je verzameling bijhouden. Je scant het voetbalplaatje, en ziet direct welke je nog mist of welke je dubbel hebt. Dit overzicht kun je vervolgens delen met je vrienden.

Eigen voetbalplaatje

Altijd al zelf willen pronken op de voorkant van een voetbalplaatje. Met de AH Voetbal app kun je een eigen voetbalplaatje maken en toevoegen aan je verzameling. Je kiest het shirt van je favoriete club, je eigen naam en je kunt zelf een rugnummer kiezen. Leuk; je kunt je eigen voetbalplaatjes laten afdrukken en thuis laten bezorgen. Dit kost 2,49 euro, waarbij je er gelijk 15 krijgt. Ook kun je ze delen met anderen via de sociale netwerken.