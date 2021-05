Belgische provider Mobile Vikings vergroot databundels en komt met eSIM

Provider Mobile Vikings, welke actief is in België heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in haar mobiele abonnementen. Hierbij zijn de databundels vergroot. De abonnementen krijgen grotere databundels en ook kun je kiezen voor eSIM.

Meer data bij Mobile Vikings

Het Belgische Mobile Vikings geeft mobiele abonnementen meer data. Het bedrag blijft hierbij gelijk, maar je kunt dus meer data verstoken. Bestaande klanten kunnen bij de eerstvolgende datum waarop de nieuwe bundel ingaat, automatisch gebruikmaken van de grotere databundel.

De 1GB bundel krijgt 500MB extra. Deze 10 euro kostende bundel krijgt voortaan 1,5GB aan data. De bundel van 2GB (12,00 euro per maand) wordt uitgebreid naar 2,5GB. De 7GB bundel (20,00 p/m) gaat naar 10 gigabyte per maand.

eSIM

Klanten die een toestel hebben dat geschikt is voor eSIM, kunnen vanaf nu ook kiezen voor de digitale simkaart. Dit geldt voor zowel nieuwe als bestaande klanten. Dit kan via je account en kost niks extra.

De nieuwe abonnementen zijn vanaf nu verkrijgbaar bij Mobile Vikings.