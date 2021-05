Proximus komt met dagpas voor roaming buiten EU

Een interessante ontwikkeling van de Belgische provider Proximus. Zij komen met een speciale roamingpas waarmee je voor een vast bedrag buiten de EU je Belgische bundel kunt gebruiken. Ideetje voor de Nederlandse providers?

Proximus met dagpas

Proximus heeft bekend gemaakt dat het vanaf 1 juli met een Daily Roaming Pass komt. Hiermee kunnen klanten van de Belgische provider voor een vast bedrag, 24 uur lang hun bundel gebruiken buiten de Europese Unie, zoals ze die ook in België kunnen gebruiken.

De prijs van de bundel is afhankelijk van het land waarin je je bevindt. In zone A kost de Pass 5,95 euro. Dit zijn landen zoals Zwitserland, de Verenigde Staten en Marokko. In door Belgen minder bezochte landen zoals Laos, Vietnam, Senegal en Peru betaal je 11,95 euro. Er zijn enkele uitzonderingen zoals maritieme netwerken, satellietverbindingen en een kleine groep landen waar weinig Belgen komen.

Wanneer er twee sms’jes worden verstuurd, er verbinding wordt gemaakt met het datanetwerk of wanneer een telefoongesprek gestart wordt, wordt de Daily Roaming Pass automatisch geactiveerd. Deze is 24 uur geldig, en daarna kun je een nieuwe pas aanschaffen. Per maand kunnen maximaal 10 passen aangeschaft worden. Bij de elfde is deze de rest van de maand geldig, zonder dat daarvoor extra kosten berekend worden.