Samsung brengt gratis televisiedienst ‘Samsung TV Plus’ naar Nederland en België

Samsung TV Plus is een dienst van Samsung waarmee je zonder kosten kunt kijken naar lineaire televisie. Al jarenlang is het in Zuid-Korea beschikbaar, en nu is bekend geworden dat in verschillende Europese landen, waaronder Nederland en België, de komst ook gepland staat.

Samsung TV Plus

Met de komst van streamingdiensten als Netflix, Amazon Prime Video en Disney+ staat het traditionele televisiekijken onder druk. Samsung heeft hier sinds 2015 een oplossing voor gevonden; Samsung TV Plus. Deze dienst is sinds dat jaar al beschikbaar in Zuid-Korea, en komt ook naar Nederland en België, zo bevestigt Samsung. Met de dienst kun je gewoon vertrouwd televisiekijken, zoals je dat ook op de bekende beeldbuis kunt doen die waarschijnlijk bij je in de huiskamer staat.

Je kunt de dienst gebruiken op je Smart TV van Samsung, maar juist ook op je Galaxy-smartphone. Dit kost je niks, al is het wel ad-supported, waardoor je af en toe een reclame te zien krijgt. Overigens is het niet direct beschikbaar op je smartphone. Vanaf mei is de dienst te gebruiken op ieder Samsung Smart TV model dat vanaf 2017 verschenen is. Er zijn meer dan 1000 kanalen wereldwijd beschikbaar. Onduidelijk is of alle Nederlandse zenders hier ook bij zitten.

Wanneer we de Samsung TV Plus op de Galaxy kunnen gebruiken, is wat onduidelijk. In april moet dit onder andere in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk het geval zijn. In de eerste helft van 2021 worden landen als Frankrijk, Italië, Spanje, Zwitserland en Oostenrijk genoemd. Nederland en België worden hierbij niet genoemd, dus onbekend is of dit nog dit jaar staat te gebeuren. De dienst komt sowieso niet beschikbaar op niet-Samsung toestellen.

De Europese landen waar de dienst beschikbaar komt zijn; Nederland, België, Luxemburg, Zweden, Finland, Denemarken, Noorwegen, Ierland en Portugal.