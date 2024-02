Google Assistent stopt met werken op Samsung-televisies

Gebruik je op je televisie van Samsung weleens de Google Assistent? Dan houdt dat binnenkort mogelijk op. Voor een groot aantal televisiemodellen van de fabrikant, wordt ondersteuning voor de spraakassistent eruit gehaald.

Samsung televisies zonder Google Assistent

Een commando via de Google Assistent uitvoeren op je Samsung-televisie. Het is nu nog mogelijk, maar dit gaat veranderen. Samsung deelt het nieuws dat vanaf 1 maart 2024 de ondersteuning voor de assistent op een groot aantal televisies ophoudt. Dit zou volgens de fabrikant gelden voor modellen uit 2020 uit de reeks Frame, Terra, Sero, Crystal UHD, 4K en 8K QLED. Daarnaast zou dit ook gelden voor de Smart TV-modellen uit de jaren 2021 en 2022.

Er wordt verder niets gedeeld over de oorzaak van het verdwijnen van de ondersteuning. Het lijkt er echter op dat Google verschillende veranderingen heeft doorgevoerd in de techniek van de assistent. Dit zien we ook in andere zaken terug, zo zijn er in de afgelopen tijd al verschillende veranderingen doorgevoerd in de Google Assistent door Google. 17 functies werden bijvoorbeeld onlangs eruit gehaald.