Philips stopt met Hue-functionaliteit voor Ambilight-televisies

Nieuwe televisies van Philips met de Ambilight-technologie kunnen niet langer meer overweg met Philips Hue. Dankzij deze koppeling was het mogelijk om de lampen van de televisie mee te nemen in de Hue-verlichting.

Ambilight zonder Hue-integratie

Een van de hoogtepunten van Philips televisies is Ambilight. Op een relatief subtiele manier worden hiermee de kleuren doorgetrokken in de lampen die bevestigd zijn aan de achterkant van de televisie. Zie je bijvoorbeeld een rode deur rechts in beeld, dan wordt het beeld ook rechts van het scherm rood getoond. Een functionaliteit die we ook benoemd hebben in de Philips 55OLED807 review.

Wanneer je gebruik maakt van Philips Hue lampen kun je deze ook koppelen aan je Ambilight-televisie. Deze fijne functie, die we meegenomen hebben in onze Philips Hue review, zorgt voor nog meer kleur- en kijkbeleving in je kamer. Toch gaat daar nu wat veranderen, zo heeft de fabrikant bevestigd.

Nieuwe televisies van Philips die beschikken over Ambilight, komen niet meer met de Philips Hue-integratie. Een reden voor het schrappen van de functie wordt niet gegeven. Mogelijk heeft het te maken met dat er verschillende partijen werken aan de producten van Philips. Televisies worden gemaakt door TP Vision, het bedrijf Signify is verantwoordelijk voor Philips Hue. Toch heeft dit in het verleden nooit voor problemen geleid. Het blijft gissen of dit nu wel de aanleiding is, of dat er een andere oorzaak is.

Hue Play Sync Box

Een andere reden die genoemd wordt is de Philips Hue Play HDMI Sync Box. Dit apparaatje kost 250 euro en kan de kleuren van de televisie synchroniseren met de Philips Hue-lampen. Het zou dus goed kunnen zijn dat Philips een verdienmodel hiermee ziet. Deze tool werkt overigens niet alleen met Philips-televisies, maar ook met Samsung-televisies. Hiervoor is zo’n apparaatje niet mogelijk, maar werkt dit met een app.

Of deze beslissing gevolgen heeft voor eerder verschenen televisies is niet bekend. Vooralsnog is dit niet het geval.