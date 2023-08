Philips Hue Secure integreert slimme verlichting met sensoren en camera’s

Philips Hue is de naam van de slimme verlichting. Nu heeft het bedrijf nieuwe producten aangekondigd. Het assortiment wordt uitgebreid met contactsensoren en beveiligingscamera’s. De nieuwe producten vallen binnen de nieuwe Philips Hue Secure serie.

Philips Hue Secure

Signify heeft nieuwe producten aangekondigd van Philips Hue. Het zijn producten die doorgaans onder het label Philips Hue Secure. De nieuwe productgroep moet de slimme verlichting integreren met camera’s en sensoren. Hiermee moet een goede beveiligingsoplossing aangeboden worden. Daarbij wordt de functionaliteit in de Philips Hue uitgebreid, waarbij de beveiligingsoplossingen een plek krijgen in de app. DroidApp publiceerde de uitgebreide Philips Hue review.

De nieuwe Philips Hue Secure beveiligingscamera kan filmen in 1080p en brengt automatische nachtvisie. Zodra er een beweging gedetecteerd wordt, krijg je van de applicatie een seintje op je telefoon. Met de terugspreekfunctie kan er ook gepraat worden. Met één tik in de app kun je de verlichting van Philips Hue laten knipperen en het alarm van de camera laten afgaan. De camera is slim, waarbij het bewegingen van personen en huisdieren kan onderscheiden. De camera kan neergezet of opgehangen worden, waarbij je in het laatste geval een metalen plaat kunt gebruiken, waar je de camera aan vasthangt middels een magneet. Je kunt kiezen voor een camera met of zonder kabel en uit de kleur zwart of wit.

Verder is er nog de Philips Hue Secure verstraler met camera, speciaal voor buitengebruik. Een schijnwerper verlicht het gebied met een druk op de knop vanuit de Philips Hue app. Hierbij kun je het gebied verlichten in een eigen gekozen kleur. Een ander nieuw product is de contactsensor waarmee je realtime meldingen krijgt als een raam, deur of kast wordt geopend. In de Philips Hue app wordt binnenkort het Security Center toegevoegd, die je de slimme producten in huis laat beheren. Voor de camera’s kun je aan de slag met activity-zones en het instellen van blackout zones die buiten beschouwing worden gelaten tijdens het filmen.

Andere producten

Tot slot zijn er nog twee andere producten aangekondigd. Het is de Philips Hue Festavia. Een lichtsnoer die je kunt gebruiken in bijvoorbeeld de kerstboom of op je terras als tuinverlichting. Hierbij gebruik je tal van lichteffecten en kleuren. Verder is er de Philips Hue MR16 slimme lamp, die de slimme verlichting naar conventionele spots brengt. In september brengt Philips een software-update uit voor de Philips Hue Bridge, waarbij Matter ondersteund wordt, waarmee slimme apparaten van Philips nog beter samenwerken met andere slimme apparaten.

Prijzen

Prijzen zijn ook bekend. Die hebben we hieronder voor je neergezet. De producten zijn verkrijgbaar vanaf de herfst van 2023. De verstraler komt in het eerste kwartaal van 2024, de Festavia en MR16 vanaf september.