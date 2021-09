Xiaomi komt met nieuwe ‘Civi’-smartphonelijn

Xiaomi lijkt binnenkort met een reeks nieuwe toestellen te komen binnen een nieuwe modellijn. Het merk zou hiervoor de naam ‘Civi’ willen gebruiken. Het zou volgens Xiaomi gaan om smartphones met een chique ontwerp.

Xiaomi met Civi-lijn

Xiaomi heeft bevestigd dat het met een nieuwe modellijn komt met smartphones. De Chinese fabrikant spreekt op het Chinese netwerk Weibo over de komst van de Civi-lijn. Deze lijn moet bestaan uit toestellen met een chique ontwerp. Ze moeten volgens de fabrikant overtuigen met modieuze en gevarieerde ontwerpen en innovatieve beeldtechnologie. Daarbij heeft het merk de doelgroep ‘zelfverzekerde jonge mannen’ voor ogen, zo meldt het zelf.

De eerder verschenen Xiaomi Mi CC9

Op 27 september zou Xiaomi in China zelf de nieuwe Civi-lijn willen presenteren. Volgens geruchten komt de focus te liggen op de camera en zou dit de huidige Mi CC-serie vervangen. Die modelserie werd nooit hier uitgebracht, dus het is onduidelijk of Xiaomi de nieuwe Civi-lijn wel uitbrengt.

Het merk brengt met grote regelmaat nieuwe toestellen uit. De fabrikant kwam vorige week met de Xiaomi 11 Lite NE 5G en ook werd onlangs de nieuwe Xiaomi 11T-serie gepresenteerd.