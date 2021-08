Xiaomi rolt MIUI 12.5.4 met ‘nieuwe’ beveiligingsupdate uit voor Redmi Note 10-serie

De Xiaomi Redmi Note 10-serie wordt door Xiaomi vanaf nu bijgewerkt met een nieuwe update. Voor onder andere de Redmi Note 10 Pro wordt MIUI 12.5.4 uitgerold. Wat brengt deze update precies?

Redmi Note 10: MIUI 12.5.4

Voor verschillende toestellen uit de Xiaomi Redmi Note 10-serie wordt een nieuwe update uitgerold, zo melden lezers aan DroidApp. Onder andere voor de Xiaomi Redmi Note 10 Pro gaat het om MIUI 12.5.4, welke nu in Nederland beschikbaar is. Het is een update van enkele honderden MB’s groot en brengt enkele verbeteringen. Deze hebben betrekking op de nieuwe Dolby-effecten voor de audio. Verder zijn er enkele verbeteringen in de interface en het systeem met de update meegeleverd. Tevens wordt de Redmi Note 10 (Pro) bijgewerkt met beveiligingsupdate juli 2021.

De update wordt nu uitgerold. Het kan even duren totdat iedereen deze nieuwe versie aangeboden krijgt. Als dit het geval is, krijg je hiervan een notificatie op je smartphone.