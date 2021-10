Xiaomi presenteert Redmi Note 11-serie met drie toestellen: alle details

Xiaomi heeft haar nieuwe Redmi Note 11-serie aangekondigd. De serie bestaat uit drie nieuwe toestellen die de namen Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro en Redmi Note 11 Pro+ bij zich dragen. We zetten alle details op een rijtje.

Xiaomi Redmi Note 11-serie

De Xiaomi Redmi Note 11-serie is officieel aangekondigd. De fabrikant brengt drie toestellen uit in deze serie. De toestellen zijn als eerst aangekondigd voor de Chinese markt, maar we verwachten dat een Europese release ook wel in de pijplijn zit. We maken kennis met de Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro en Redmi Note 11 Pro+.

Xiaomi Redmi Note 11

Het ‘standaard’ model, de Xiaomi Redmi Note 11, is voorzien van een 6,6 inch Full-HD+ beeldscherm (90Hz). In de opening zit een 16 megapixel front-camera. Achterop biedt de smartphone van Xiami een grote cameramodule. Ondanks dat zitten er slechts twee lenzen in; een 50 megapixel hoofdcamera en een 8 megapixel groothoeklens.

De Redmi Note 11 krijgt een MediaTek Dimensity 810 chipset. Er is keuze uit de geheugenconfiguraties 4GB/128GB, 6GB/128GB, 8GB/128GB en 8GB/256GB. De smartphone biedt 5G-ondersteuning en een 5000 mAh accu die met 33W snel opgeladen kan worden. Volgens de fabrikant duurt het van 0 naar 100 procent opladen om precies te zijn 62 minuten. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant, in de power-button. Verder is een 3,5 millimeter aansluiting, stereo-speakers en een infraroodpoort. De Xiaomi Redmi Note 11 draait op Android 11 met MIUI 12.5.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro en Pro+

De Xiaomi Redmi Note 11 Pro en Redmi Note 11 Pro+ tonen veel overeenkomsten met elkaar. Beiden bieden ze een 6,67 inch AMOLED-scherm en is er een Dimensity 920 chipset van MediaTek. Je hebt drie keuzes qua geheugen; 6GB/128GB, 8GB/128GB en 8GB/256GB. In tegenstelling tot reguliere Redmi Note 11 is bij deze twee toestellen het geheugen wél uit te breiden met een geheugenkaart.

De camera-module van de twee toestellen biedt drie lenzen; dit is een 108 megapixel hoofdlens, 8 megapixel groothoek en 2 megapixel dieptelens. Xiaomi geeft de Redmi Note 11 Pro een 5160 mAh accu met 67W snelladen. De Redmi Note 11 Pro+ mag het doen met een 4500 mAh accu, maar kan wel met 120W razendsnel opladen. De stereo-speakers van de twee toestellen zijn tot stand gekomen in samenwerking met JBL.