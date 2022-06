Nieuwe Xiaomi-aankondiging gepland voor 4 juli: de Xiaomi 12S-serie met Leica

Leica en Xiaomi hebben een samenwerking sinds kort en de eerste uitwerking zullen we volgende week gaan zien. De Chinese fabrikant deelt een teaser en daarmee maken we kennis met de Xiaomi 12S-serie, welke zal bestaan uit drie toestellen.

Xiaomi 12S-serie

Het portfolio van Xiaomi bestaat al uit een hoop toestellen. Dit zal volgende verder uitgebreid worden met de Xiaomi 12S-serie. De Chinese fabrikant heeft bekend gemaakt dat het volgende week, op 4 juli (in China) een aankondiging zal houden, waar drie nieuwe smartphones aangekondigd zullen worden. De fabrikant haalt dan het doek van de Xiaomi 12S, de Xiaomi 12S Pro en de Xiaomi 12S Ultra, zo wordt duidelijk uit de teaser die is gedeeld.

De verschillen tussen de 12- en 12S-serie zitten hem onder andere in de snelheid van de devices. We verwachten onder andere de Snapdragon 8+ Gen 1 chipset in de 12S-serie. Verder zullen dit ook de eerste toestellen zijn die samen met Leica zijn ontwikkeld. De twee bedrijven hebben sinds kort een samenwerking en dat moet resulteren in de beste foto’s. Eerder werd door Leica al samengewerkt met Huawei, maar dat is tot een einde gekomen. Alle details over de Xiaomi 12S-serie zullen we volgende week te horen krijgen.

