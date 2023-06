Rewind Music Time Travel app: terug in de tijd met de hits van toen

Heb je je ooit afgevraagd hoe het zou zijn om jezelf te transporteren naar de tijd van iconische muzieklegendes? Stel je voor dat je in de jaren ’60 meedeint op de golven van de psychedelische muziekrevolutie, of dat je de punk- en discovibes van de jaren ’70 voelt. Rewind: Music Time Travel is dé app voor de muziekliefhebber in jou die snakt naar een tijdmachine!

Muzikale tijdreis

Met Rewind kun je teruggaan in de tijd en de muziek en artiesten ervaren die die tijdperken hebben gedefinieerd. Het is alsof je je eigen persoonlijke muziekgeschiedenisboek hebt dat je kunt afspelen! De app biedt je een onbeperkte stroom van tracks en video’s uit elk jaar dat je maar wilt.

Elk jaar is gevuld met de grootste hits, de topartiesten en de rijzende sterren van dat moment. Je kunt 30-seconden previews van liedjes afspelen en de muziek ontdekken die je misschien hebt gemist of waarvan je niet eens wist dat het bestond.

Rewind geeft je niet alleen muziek, maar ook context! Door de app krijg je inzicht in belangrijke gebeurtenissen die de muziekwereld hebben gevormd. Je ontdekt hoe bepaalde stijlen en artiesten populair werden, en hoe ze de toekomst van muziek hebben beïnvloed.

Rewind is gekoppeld aan TIDAL, maar je kunt Rewind gebruiken zonder een abonnement te hebben. Nummers die je interessant vindt kan je vervolgens in je favoriete muziekstreamingapp beluisteren. De Rewind Music Time Travel app is gratis te downloaden uit de Google Play Store.