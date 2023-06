Trakt.tv app: track je serievoortgang en films in uitgebreide app

Het sociale netwerk Trakt.tv voor film- en serieliefhebbers heeft sinds kort een eigen Android app. Deze gemeenschap biedt een gratis service waar je jouw bekeken programma’s en films kunt volgen, nieuwe hits kunt ontdekken en aanbevelingen en beoordelingen kunt delen. Maar wat kan je allemaal met die nieuwe app?

Trakt trackt je kijkvoortgang

Trakt.tv biedt een bijhoudservice voor meer dan een miljoen shows en films, waarbij je kunt inchecken bij wat je momenteel bekijkt en eerder bekeken afleveringen of films kunt markeren. Daarnaast geeft het je een gedetailleerde geschiedenis van al je bekeken content. De ontdekfunctie laat je zien wat trending is in de community, je kunt door aankomende shows en films bladeren en geavanceerde filters gebruiken om precies te vinden waar je naar op zoek bent.

Dankzij de samenwerking met JustWatch biedt Trakt.tv streaminglinks in meer dan 120 landen, met meer dan 650 wereldwijd geïndexeerde streamingdiensten. Je kunt jouw favoriete services selecteren en prioriteit geven, waardoor je gemakkelijk kunt bepalen waar je content wilt streamen. Daarnaast kun je volglijsten maken voor toekomstige kijkervaringen en aanbevolen lijsten van de gemeenschap bekijken.

Met de Trakt.tv app kan je jouw favoriete shows en films verzamelen, inclusief gedetailleerde technische specificaties. Het platform biedt ook gepersonaliseerde en wereldwijde kalenders van afleveringen en films om ervoor te zorgen dat je nooit een release mist.

Trakt.tv biedt gepersonaliseerde statistieken over je kijkgedrag, een jaaroverzicht voor elk jaar dat je iets hebt bekeken, en zelfs een overzicht van je hele kijkcarrière. Ook is er een gedetailleerde voortgangsfunctie die je snel laat zien wat je vervolgens moet kijken, hoe vaak je een bepaalde show, seizoen of aflevering hebt bekeken en wat er nog te bekijken is.

Binnen de community kun je zien wat je vrienden onlangs hebben bekeken, opmerkingen plaatsen en beoordelen wat je hebt gezien. Bovendien biedt Trakt.tv gepersonaliseerde show- en filmaanbevelingen, zodat je altijd iets nieuws hebt om naar uit te kijken.

VIP dienst met extra mogelijkheden

Trakt.tv biedt ook een VIP-service, die voor een vergoeding extra functies ontgrendelt. Met VIP krijg je toegang tot geavanceerde filters, onbeperkte persoonlijke lijsten, de mogelijkheid om je voortgang bij te houden na het opnieuw bekijken van shows, bètaversies om nieuwe functies te testen en een VIP-badge. Ook geniet je van een advertentievrije ervaring op alle officiële Trakt-apps en de Trakt-website.

Trakt.tv is meer dan alleen een platform om bij te houden wat je hebt bekeken, met de officiële Trakt.tv app heb je een persoonlijke gids in handen voor het on-demand landschap. Trakt vind je gratis in de Google Play Store.